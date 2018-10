De Luca: Luci d'Artista anche a Napoli Le istallazioni anche al Rione Sanità

“Quest'anno non avremo solo le Luci d'Artista a Salerno, ma anche al Rione Sanità di Napoli, come atto di amicizia e cordialità. Sarà una bella iniziativa". A dirlo Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ai microfoni di Lira tv. "Daremo una mano all'associazione dei commercianti del Rione Sanità di Napoli – ha precisato - che ci hanno chiesto un segno di attenzione per il quartiere.

Cercheremo di dare una piccola mano per finanziare un progetto di illuminazione artistica natalizia. A Salerno, invece, è già cominciato il montaggio delle Luci d'artista, che vede impegnata l'impresa Blacher, che ha vinto la gara triennale, che realizza le luminarie a Parigi e in altre capitali europee - ha aggiunto il governatore -. Sarà come ogni anno uno spettacolo bellissimo".

S.B.