Inaugurata la terza edizione del Boat Show al Marina D'Arechi Presenti il governatore Vincenzo De Luca e l'archi star Santiago Calatrava

Inaugurata questa mattina la terza edizione del Salerno Boat Show che si terrà all’interno del Marina d’Arechi, dal 6 al 14 ottobre, con accesso gratuito per il pubblico nei due fine settimana del 6-7 e 13-14. Oltre 100 gli espositori e circa 100 le imbarcazioni a mare nel nuovo porto turistico cittadino. In programma diversi eventi nell’ambito della manifestazione che vuole coinvolgere appassionati e non del mare e della navigazione da diporto. Presenti alla cerimonia inaugurale, oltre al Presidente del Marina d'Arechi Agostino Gallozzi, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’Architetto Santiago Calatrava, suo il progetto relativo alle opere di seconda fase del Marina. L'archi star Calatrava ha anche parlato dei possibili futuri interventi sulla struttura.

“A 21 anni feci a piedi tutta la Costiera Amalfitana, amo e sono legato a questa parte del mondo. Sono contento di poter intervenire in questa storica città, unica in Europa e in Italia per la cultura e per la sua storia – ha precisato Calatrava -. Sono tante le cose personali che mi fanno sentire enormemente fiero di essere qui. Il progetto ha vissuto un periodo di pausa che io reputo positivo. Il Marina d’Arechi, si può complementare con interventi dedicati alla comunità con la creazione e realizzazione dell’anfiteatro, con getti di acqua che arrivino ai 40 metri di altezza, così che la notte diventino simbolo di una città.

Insieme al presidente Gallozzi parlavamo di costruire una agorà come quella dei greci che darebbe un’identità alla facciata di questo contesto. Credo che questi elementi siano fattibili e dedicati al pubblico” ha concluso l'architetto spagnolo.

“Sono particolarmente felice di ospitare nuovamente a Salerno l’Architetto Santiago Calatrava, perché ha sempre guardato con molto interesse alla realizzazione di Marina d’Arechi, aggiungendo alla nostra iniziativa l’arte architettonica della sua visione” ha precisato, di tutta risposta, Agostino Gallozzi.

Sara Botte