Giornata mondiale delle cure palliativa: visite gratuite Ecco dove e quando

In occasione della “Giornata mondiale delle cure palliative”, che si celebra giovedì 11 ottobre prossimo, l’Asl Salerno, presso i propri Hospice, promuove le seguenti iniziative: Hospice "La casa di Lara" - Salerno in via Salvatore Calenda, 6, saranno effettuate visite gratuite preliminari, con colloqui informativi, a tutti i pazienti sofferenti di dolore acuto e cronico, con orario dalle ore 9-13 e 15-19. Pazienti e accompagnatori interessati, inoltre, potranno visitare la struttura, e ricevere informazioni utili sulla Terapia del dolore, le cure palliative, la gestione e cultura dell'Hospice da parte del personale della Associazione "Noi per te".

Coloro che si presenteranno la mattina dell'11 ottobre, saranno accolti e organizzati dal personale interno, in base alle esigenze cliniche desunte dai colloqui, per essere filtrati e prenotati per eventuali trattamenti a seguire, secondo i protocolli già in vigore nelle strutture coinvolte.

Hospice “Il Giardino dei Girasoli” – Eboli Presso in località Acquarita, nella giornata dell’11 ottobre 2018, sarà possibile effettuare visite alla struttura, nel corso delle quali saranno illustrati i percorsi per l’accesso alle cure palliative domiciliari e residenziali, e saranno effettuate visite gratuite per la nutrizione artificiale, visite gratuite per il contenimento del dolore cronico neoplastico.

Hospice "S. Arsenio - Polla - Sala Consilina" in via San Rocco, il giorno 11 ottobre 2018, dalle ore 9 alle ore 14, saranno effettuate visite preliminari e colloqui di sostegno psicologico al care-giver in collaborazione con l’Associazione VAMOS. Inoltre, i cittadini interessati, potranno visitare la struttura accompagnati dal personale, che fornirà chiarimenti ed informazioni, volte a garantire una migliore conoscenza dell'Hospice e delle cure palliative. L’iniziativa dell’Asl ha lo scopo di informare ed orientare i cittadini interessati alle cure palliative, e di sensibilizzare il territorio alla cultura delle cure palliative, nel rispetto della dignità della persona malata e della sua famiglia e nella piena considerazione del suo ruolo di essere umano.

