Luci d'Artista: sul Corso arrivano i limoni Una delle novità dell'edizione 2018 - 2019

Ancora novità per l'edizione 2018 – 2019 di Luci d'Artista. Proseguono le istallazioni in città che ora stanno riguardando anche il Corso Vittorio Emanuele di Salerno dove sono spuntati i limoni.

Le opere luminose verranno inaugurate il 9 novembre, al lavoro questa mattina i tecnici nel salotto buono salernitano, tra lo stupore e la curiosità dei presenti. Nei giorni scorsi erano apparse le prime luminarie nella zona orientale della città. A chiudere le operazioni di montaggio sarà il grande albero di Natale in piazza Portanova, inaugurato, molto probabilmente, l’8 dicembre.

Intanto è ancora top secret il tema scelto per quest'anno, ma alcuni dettagli iniziano ad essere svelati. La Villa Comunale si trasformerà in un acquario ricco di piante ed animali marini, il mare domina anche in via Dei Mercanti dove proprio negli ultimi giorni sono spuntate onde e meduse. Tra le altre novità, rispetto alle scorse edizioni, arrivano i fiocchi di neve nei rioni della zona orientale, a Mercatello, Pastena e Torrione, mentre in piazza Flavio Gioia verrà realizzato un tempio con una carrozza.

Sono spuntati poi, come ogni anno, gli angeli nei pressi del Duomo. Tra i grandi ritorni arrivano le prime conferme, mentre non ci saranno più i pinguini sul Lungomare sostituiti dai delfini luminosi, in piazza della Concordia si ripropone la Ruota Panoramica e al Parco dell'Irno il Villaggio di Babbo Natale. Immancabili poi i presepi di sabbia che potrebbero, per questa edizione, cambiare però location e spostarsi. Grande attenzione dunque all'innovazione e alla bellezza delle installazioni senza dimenticare il tema fondamentale della sicurezza, martedì si è tenuto un primo vertice in prefettura proprio per stabilire un piano.

