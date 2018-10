Stato di agitazione dei lavoratori della sanità privata Lo proclamano i sindacati di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fp

Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil Fp Salerno, su mandato delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata accreditata e del Terzo Settore di Salerno e provincia, proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale poiché ritengono non più tollerabile lo stato di abbandono in cui versa, attribuibile alle responsabilità delle istituzioni, in primis quelle regionali.

“Benché sottoscritto in data 15 settembre 2010 con l’Aiop a livello nazionale un accordo con le organizzazioni sindacali che prevedeva l'aggiornamento delle retribuzioni dei dipendenti¸ a tutt’oggi tale adempimento non è stato espletato” hanno spiegato i sindacalisti che richiamano la Regione Campania a intervenire anche nella sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro. “Chiediamo un urgente convocazione da parte della prefettura di Salerno e avviare così la procedura di conciliazione della vertenza” concludono i sindacati.

S.B.