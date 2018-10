Interventi di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Salerno Sistemi Spa comunica che, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Stanislao Lista incrocio con Piazza Umberto I, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 18 ottobre dalle ore 10 alle ore 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Stanislao Lista, Piazza Umberto I, Via Ligea, Via Porto, Via Andrea Sabatini, Via Molo Manfredi, Via Santa Teresa, Largo Ferruccio Parri, Largo dei Pioppi, Traversa Sant’ Anna, Via Regina Sibilia, Via Stabia.

S.B.