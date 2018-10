Scoppia una tubatura, strada chiusa, traffico in tilt L'acqua invade il quartiere

Forse l'esplosione di una tubatura ha provocato questa mattina una grande perdita d'acqua in Via Mario Pagano, a Fratte. Traffico nel quartiere andato in tilt, la strada principale è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed i Vigili Urbani. Si aggrava in questo modo ancora di più la situazione del traffico veicolare nella zona, già appesantita dai lavori in tangenziale.

Sara Botte