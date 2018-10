Premio per la ricerca nel campo delle Scienze Biomediche Domani sarà proclamato il vincitore, tre i finalisti

Sarà proclamato domani sabato 20 ottobre, al termine del Convegno dal titolo: “Il fuoco dentro. Infiammazione come meccanismo centrale che collega dieta, comportamento e malattie croniche” il vincitore, ricercatore salernitano under 35, del Premio per attività di ricerca nel settore delle Scienze Biomediche, bandito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottore Giovanni D’Angelo. Sono Claudio Liguori,Lucia Ruggiero e Rocky Strollo, i tre medici ammessi alla fase finale a seguito della valutazione della documentazione prodotta da quindici candidati da parte della Commissione esaminatrice, in base ai criteri riportati nel bando. La Commissione era composta dallo stesso Presidente Giovanni D’Angelo, dai Professori Lucio Miele, Paola Rizzo e Mario Capunzo, dai dottori Alfonso Maria D’Arco e Rita Russo (in qualità di Segretario).

I finalisti, che vincono già un Premio di 3mila euro ciascuno, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, Sabato 20 Ottobre, alle ore 15.00 presso il Grand Hotel Salerno (Sala Policastro piano terra) per esporre alla Commissione il progetto di ricerca da valutare per l'assegnazione della borsa di studio di 20.000 euro.

Seguirà, alle ore 18.00 premiazione di tutti i partecipanti al Concorso con consegna di diploma e del " Regimen Sanitatis".

Il progetto vincitore sarà presentato nel corso della XX Edizione delle "Giornate Scuola Medica

Salernitana".

I finalisti saranno chiamati a presentare in lingua inglese e italiana il titolo e l’abstract di un progetto di ricerca nell’ambito delle tematiche oggetto di relazione. I tre progetti, opportunamente articolati, saranno presentati durante i lavori congressuali, in una apposita sessione, alla presenza della Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Medici, o da un suo delegato. I candidati avranno 10 minuti a testa per la esposizione anche mediante ausilio di diapositive e/o filmati in lingua inglese e, al termine, la Commissione esaminatrice avrà 30 minuti per domande sui tre progetti.

Seguirà la votazione in anonimato per la scelta del progetto di ricerca vincente. La cerimonia di premiazione avverrà durante la sessione congressuale pomeridiana. A tutti i partecipanti al concorso sarà rilasciata una pergamena e il testo “Regimen Sanitatis”. Il vincitore presenterà i risultati della ricerca nella edizione 2019 del Congresso.

E, mentre oggi, Venerdì 19 ottobre, alle 15,30, nell’Aula Magna Vincenzo Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno, è prevista la cerimonia di consegna dei Premi Scuola Medica Salernitana, al termine della quale i neoiscritti agli Albi dei Medici e degli Odontoiatri dell’Ordine di Salerno pronunceranno il Giuramento di Ippocrate.

S.B.