"Ti faccio fare la fine di Cucchi", la denuncia social Il referente del centro sociale Jan Assen racconta di essere stato minacciato da un poliziotto

"Ti faccio fare la fine peggio di Cucchi!”. Queste le presunte minacce che un poliziotto avrebbe rivolto al referente culturale del centro Jan Assen, Enzo De Simone. De Simone in un post di denuncia su Facebook ha raccontato che un agente della caserma di via Sant'Eremita di Salerno lo avrebbe intimidito tirando in ballo il caso Cucchi.

“Come un delinquente – precisa attraverso le pagine Social – sono stato caricato su una macchina della polizia a piazza Malta per aver difeso il mio diritto a non essere investito da un vero delinquente dei Falchi. Alle mie giuste rimostranze, questo centauro, qualificatosi solo dopo due ore come appartenente alla polizia, mi fa salire in macchina. E tutto accadeva con la complicità vergognosa e corporativa dei poliziotti suoi complici. Una volta a bordo della volante le offese, però, sono continuate” denuncia De Simone.

S.B.