Partiti i lavori di messa in sicurezza sulla Cilentana Approvato anche il progetto che riguarda il ponte sulla ex SS 267

Iniziati i lavori della Provincia di Salerno per la messa in sicurezza di alcuni importanti tratti della SP 430 (cosiddetta Cilentana) nel territorio comunale di Vallo della Lucania, per un importo di 98.962 euro. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ingegnere Ernesto Scaramella - Direttore dei Lavori il geometra Roberto Lettieri - Impresa esecutrice Carbone Costruzioni di Alfano.

Con determina n. 3671 del 31 10 2018, inoltre, è stato approvato il Progetto Esecutivo per la sistemazione e la messa in sicurezza del Ponte sulla Ex SS 267 sul Corso Beato Simeone in Comune di Castellabate. L'opera sarà finanziata con i fondi MIT 2019 e realizzata nei primi mesi del 2019.

S.B.