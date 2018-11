Agenti della municipale aggrediti, la denuncia della Cisl Fp Il sindacalista Vitale: "Dotare i poliziotti di dispositivi di protezione individuale”

Solidarietà agli agenti della polizia municipale di Pontecagnano Faiano da parte dei vertici della Cisl Fp Salerno. “Siamo vicini ai poliziotti rimasti feriti da un 29enne durante un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) nella città picentina”, hanno detto il segretario Raffaele Vitale e il delegato sindacale Cristina Mazzaro.

“La polizia locale, sempre più impegnata in compiti delicati e complessi, è ormai sempre più esposta in prima linea in ruoli che diventano sempre più gravosi ed eseguiti in condizioni di carenza di personale, di mezzi in dotazione e soprattutto degli “utopistici” dispositivi di protezione individuali mai presenti a bordo dei veicoli”.

La Cisl Fp intende dare inizio ad un confronto in merito con l’amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano, sperando che su questo punto ci sia condivisione di intenti.

“Occorre un impegno più incisivo della stessa Amministrazione e del comandante della Municipale per trovare soluzioni reali per la salvaguardia e tutela degli operatori di polizia, anche attraverso idonea formazione e informazione sull’opportunità di un eventuale utilizzo di strumentazioni di sicurezza e dispositivi di protezione individuale come corpetti protettivi, guanti antitaglio e cuscini paracolpi di cui gli agenti devono essere dotati. Serve una risposta seria ed intelligente a coloro che ogni giorno lavorano e rischiano la propria vita per la sicurezza della collettività”.

S.B.