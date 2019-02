Si avvicina l'estate: torna il "metro del mare" per il Cilento Dal primo aprile operative le linee Alicost. Obiettivo: "Ampliare la rete di collegamento"

Buone notizie per i turisti e non solo che si spostano verso la costa meridionale della Campania. A partire dal prossimo mese di aprile, infatti, tornano i collegamenti da Salerno per il Cilento. A darne notizia è l'amministratore di Alicost, società specializzata nel trasporto passeggeri via mare.

"Con l’aiuto delle amministrazioni comunali della costiera amalfitana, stiamo tentando di ampliare la rete dei collegamenti tra i paesi più piccoli della fascia di costa, ancora oggi sprovvisti di collegamenti marittimi, come Praiano e Vietri, per tutelare gli interessi dei consumatori e dei turisti. Le nuove tratte inciderebbero infatti positivamente anche sul traffico veicolare della costiera amalfitana, sempre troppo intenso e problematico”, ha fatto sapere l'amministratore.

A giugno tornerà operativa anche la tratta che collega Salerno alle isole Eolie (Stromboli, Panarea, Lipari e le atre straordinarie perle dell’arcipelago siciliano). Queste le tratte servite da Alicost, nuovamente attive da aprile: Salerno/Cetara/Maiori/Minori/Amalfi/Positano/Capri. Da giugno invece Salerno/Amalfi/Positano/Capri/Ischia, Amalfi/Positano/Sorrento, Salerno-Isole Eolie. Da luglio infine Salerno/Cilento/Amalfi/Positano e Cilento/Capri/Napoli.