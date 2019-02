Martina all'aeroporto di Pontecagnano: "Governo si svegli" “Risponda alle istanze del territorio"

"Che il governo si svegli e risponda alle istanze del territorio". A dirlo è Maurizio Martina che ha fatto visita con il deputato Piero De Luca all’aeroporto "Costa d'Amalfi" di Pontecagnano Faiano. “Toninelli – ha precisato ancora l’ex segretario del Pd - non si volti dall'altra parte. Se vuol fare il ministro delle Infrastrutture deve sapere che queste scelte deve farle e non esiste che siano merce di scambio per bloccare o non bloccare altre questioni.

C’è un territorio – ha continuato - che chiede di poter procedere e se stiamo qui è per dare un messaggio di sostegno, impegno e attenzione, su una questione strategica. Basta capire il potenziale che ha questa infrastruttura su tutto il territorio. Chiediamo al governo di svegliarsi”. Il parlamentare Pd Piero De Luca che ha poi precisato ancora quanto “il Sud abbia bisogno di questo: di essere messo in condizione di crescere, lavorare, puntare sulle infrastrutture del territorio. Il Sud ha bisogno di questo, per il lavoro, per le imprese, per lo sviluppo. Tutte le altre sono prese in giro”