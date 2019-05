Sicurezza balneare: emanata la nuova ordinanza Riguarda il circondario marittimo di Palinuro, tra Pisciotta nord e Sapri sud

È stata emanata e pubblicata oggi la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare del Circondario Marittimo di Palinuro. Il provvedimento, a firma del Comandante della Guardia Costiera di Palinuro, Tenente di Vascello Giovanni Paolo Arcangeli, disciplina e regolamenta gli aspetti di sicurezza delle attività balneari connessi alla fruizione delle spiagge e degli specchi acquei lungo la fascia costiera del basso Cilento compresa tra i comuni di Pisciotta a nord e Sapri a sud.

Il provvedimento, già rinnovato nella scorsa stagione balneare e in linea con le prescrizioni volute in sede provinciale dal Capo del Compartimento Marittimo di Salerno, Capitano di Vascello Giuseppe Menna, è stato aggiornato a seguito dell’incontro a carattere consultivo avuto con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico balneare della provincia, tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Salerno il 2 Aprile 2019.

Tra le principali novità: l’obbligo di installare la postazione di salvataggio, per ogni singolo assistente ai bagnanti, in posizione centrale, davanti o in linea con la prima fila di ombrelloni, prevedendo l’eventuale punto di osservazione sopraelevato; l’obbligo di segnalare e contraddistinguere con il colore rosso la postazione dell’assistente ai bagnanti (in alternativa il colore giallo qualora il rosso sia già utilizzato per gli ombrelloni della struttura) e del natante di soccorso; il ripristino della prescrizione medica riguardante le 3 (tre) bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, complete di riduttore di pressione, manometro di controllo ed adeguato sistema di erogazione in maschera; l’obbligo circa l’utilizzo del corridoio di lancio per una unità navale alla volta; l’obbligo di garantire sempre la presenza dell’assistente ai bagnanti, provvedendo alla sua sostituzione anche in caso di allontanamento per esigenze impreviste e/o improvvise.