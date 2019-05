Salerno, pugno di ferro contro i ladri notturni di rifiuti Nel mirino chi fruga nelle buste e insozza la città. Il sindaco: "Cacceremo gli incivili"

Continua l'opera di sorveglianza e repressione del Comune di Salerno contro gli incivili che frugano nei sacchetti dell'indifferenziato spargendo rifiuti nelle strade cittadine durante le notti tra il lunedì ed il martedì. Una vera e propria piaga che, soprattutto in alcuni quartieri della città, sta creando non pochi disagi perché al mattino le strade sono letteralmente invase dai rifiuti. Dopo il primo blitz della scorsa settimana, che ha portato alla denuncia di ben 23 persone colte sul fatto ad aprire i sacchetti e spargere i rifiuti in strada, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - con l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno - ha partecipato alle attività della polizia Municipale anche nella notte scorsa. Cinque le persone sorprese a frugare ed imbrattare la città denunciate dai caschi bianchi.

"La nostra azione di vigilanza e repressione - le parole della fascia tricolore - comincia a dare frutti positivi come dimostra il calo dei saccheggiatori di rifiuti evidentemente spaventati dall'iniziativa dell'amministrazione comunale messa in essere dalla polizia municipale. Siamo impegnati in una quotidiana battaglia per assicurare la pulizia ed il decoro urbano. Non sono tollerati comportamenti incivili e criminali che rischiano di rovinare tutti i sacrfici del Comune di Salerno e di danneggiare i cittadini che con scrupolo ed ordine conferiscono i rifiuti". Da palazzo di città assicurano che il servizio di vigilanza notturna proseguirà anche nei prossimi giorni "fino all'allontamento dalla città ed alla punizione adeguata dei responsabili", ribadisce il sindaco Enzo Napoli.