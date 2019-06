Perde il cellulare con le foto del figlio morto, l'appello La mamma del piccolo Alessandro chiede aiuto

E' un appello accorato quello della mamma del piccolo Alessandro, morto a soli 13 anni il 27 dicembre del 2017, a causa del diabete giovanile Tipo 1. La donna ha smarrito il cellulare con al suo interno le foto del figlioletto che non c'è più, così dalla sua pagina Facebook ha condiviso poche righe per chiedere aiuto.

“Gentilmente se qualcuno trova un Samsung A5 , colore nero , smarrito oggi pomeriggio, località Croce , mi contatti… Non per una questione di valore economico, ma ci sono le foto di mio figlio che non c'e più. Dietro alla cover c'è questa foto .. se potete condividete. Grazie”. In questi anni il ricordo di Alessandro e della sua drammatica morte non si è mai spento nella comunità di Pellezzano, dove Alessandro viveva con la sua famiglia.

Al lui è stato dedicato il “Primo Concorso Alessandro Farina” dal tema “L’Amicizia in Arte e l’Arte dell’Amicizia”, ideato e curato dalla Presidente del Club Rotary Salerno Nord Due Principati, Sirella Renda, proprio per sensibilizzare sulla malattia che lo ha strappato via all'affetto dei suoi cari.