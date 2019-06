La Sea Shepherd Italia torna a Salerno I volontari saranno a Capaccio Paestum. Infopoint e una mostra fotografica

Sea Shepherd Italia torna a fare tappa a Salerno. Importante appuntamento domenica 9 giugno a Capaccio - Paestum dove i volontari saranno ospiti presso l'Ecovillage Maremirtilli, dalle 9 alle 17, per raccontare le attività di Sea Shepherd a protezione degli Oceani e dei suoi abitanti. Infopoint e mostra fotografica nell'ambito del loro progetto “La natura ci ospita” che prevede di unire l’arte come mezzo culturale e il rapporto uomo-natura per avvicinare, sensibilizzare l’uomo al rispetto dell'ambiente, attraverso una serie di installazioni che riproducono il contesto naturale.

Il visitatore vive così in un “sogno reale “ dove senza paure e pregiudizi riesce a sentire i benefici del contatto stretto con la natura, della rigenerazione personale ed dell’equilibrio di vita naturale. Saranno presenti esposizioni di artigianato, sezioni didattiche, informazione.