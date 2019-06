Ordigno bellico a Battipaglia: sarà disinnescato l'8 settembre Sgomberate case, ospedale e chiusa ferrovia e autostrada. Ecco l'elenco delle strade interessate

L'8 settembre è la data scelta per disinnescare l'ordigno bellico, di provenienza anglosassone e dimensioni piuttosto rilevanti (250 libbre), ritrovato a Battipaglia. Per rendere necessarie le operazioni è previsto lo sgombero di un’area complessiva entro 1,6 km di raggio dall’ordigno, comprensiva dell’Ospedale Sana Maria della Speranza di Battipaglia, della linea ferroviaria, dell’autostrada A2 del Mediterraneo e della SS18 “Tirrena Inferiore”. Da quanto emerge dall'ordinanza emanata dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese le persone dovranno lasciare le abitazioni ed i locali per l’intera giornata della domenica, a partire dalle ore 5 fino al termine delle operazioni da parte del 21° reggimento genio guastatori di Caserta.

I cittadini che non possono raggiungere altri luoghi dovranno farne comunicazione al numero telefonico: 335 1537223.

Ecco l'elenco delle strade interessate all'evacuazione:

I MAGGIO - ABRUZZI - ADIGE - ADRIATICO - AITORO - ALFIERI - ALIGHIERI - AOSTA - AQUILA - AREZZO - ARIOSTO - ARMELLINI - ARTGIANI - ASPROMONTE - AVELLINO - BALDI - BARASSI - BARATTA PAOLO (dal n.01 al n.127 e dal n.2 al n.128) - BARATTA PRIMO - BARI - BARTOLINI - BELFIORE - BELLINI - BELLUNO - BELVEDERE - BENEVENTO - BERNINI - BERTONI - BISSOLATI - BIXIO - BOCCACCIO - BOIARDO - BOITO - BOLOGNA - BOTTICELLI - BOVIO - BRESCIA - BRIGA E TENDA - BRODOLINI (dal n.01 al n.13 e dal n.2 al n.90(CENTRO SMISTAMENTO PT) - BUOZZI - CADUTI DI SUPERGA - CAGLIARI - CAIROLI - CALABRIA - CALATAFIMI - CAMPANIA - CANOVA - CAPONE DONATO - CAPONE TULLIO - CARBONE - CARDUCCI - CARSO - CASERTA - CATANIA - CATTANEO - CAVALCANTI - CAVOUR - CELLINI - CENTENARIO - CERASO DEL TASSO (dal n.01 al n.17 e n. pari tutti) - CERNAIA - CHOPIN - CIMABUE - CIMAROSA - CITRO - CLARIZIA - COLLODI - COLOMBO - COMPAGNONI - CONSOLINI - COPPI - CROCE - CUPA FILETTE (dal n.01 al n.05 e dal n.02 al n.06) - DALLA CHIESA - D'AMATO - D'ANZILIO - DE AMICIS - DE CHIRICO - DE CRESCENZO - DE DIVITIS ORESTE - DE DIVITIS TEODORO - DE FILIPPO - DE GASPERI - DE MARTINO - DE NICOLA - DE SIO - DEI FIORI - DEI MILLE - DEI VIVAI - DEL LAVORO - DELEDDA - DI FILITTO - DOMODOSSOLA - DON MINZONI - DONATELLO - DONIZETTI - EMILIA - F.LLI BANDIERA - FERROVIA - FIORIGNANO - FIRENZE - FIUME - FORLI' - FOSSO PIOPPO (dal n.01 al n.11 e dal n.2 al n.20(Azienda Agricola D'Acunto Maurizio) - FRIULI - FUSCO - GARDA - GARIBALDI - GARIGLIANO - GENOVA - GHIBERTI - GIACUMBI - GIORDANO - GIOTTO - GIOVANNI PAOLO - GONZAGA (dal n.01 al n.111 e dal n.2 al n.96) - GORIZIA - GOZZANO - GRAMSCI - GUARINO - GUINIZZELLI - GUZZI - HERMADA - II GIUGNO - INDIPENDENZA - IONIO - ISEO - ISTITUTO ORIENTALE - ISTRIA - ITALIA - IV NOVEMBRE - JEMMA R. (dal n.01 al n.301 e dal n.2 al n.110) - KENNEDY JHON F. - KENNEDY ROBERT - LARGO VENOSA - LAZIO - LECCE - LEONCAVALLO - LEOPARDI - LIGABUE - LIGUORI - LOMBARDIA - LUCANIA - LUTHER KING MARTIN - MAGELLANO - MAIANO - MAMELI - MANGO - MANIN - MANTEGNA - MARSALA - MASCAGNI - MASTRANGELO - MATTEI - MATTEOTTI - MAZZINI - MELI - MESSINA - MICHELANGELO BUONARROTI - MILANO - MOLISE - MONCHARMONT - MONFALCONE - MONTE GRAPPA - MONTEROSA VIALE - MONZA - MOZART - NAPOLI - NEGRI - NUORO - OLEVANO (dal n.01 al n.239 e dal n.2 al n.162) - OROPALLO - P.ZZA ALDO MORO - P.ZZA AMENDOLA - P.ZZA CACCIATORE - P.ZZA CONFORTI - P.ZZA D'ACQUISTO - P.ZZA DE CURTIS - P.ZZA DE VITA - P.ZZA DI VITTORIO G. - P.ZZA FARINA - P.ZZA GALDI - P.ZZA GEMITO - P.ZZA GIOBERTI - P.ZZA NENNI - P.ZZA PETRONE - P.ZZA RAGO - P.ZZA RISORGIMENTO - P.ZZA S. FRANCESCO - P.ZZA TUSCIANO - PAGANINI - PALATUCCI (dal n.01 al n.11 e dal n.2 al n.12) - PALERMO - PARINI - PASCOLI - PASTORE - PASTRENGO - PASUBIO - PAVANO - PELLICO - PEPE - PERGOLESI - PETRARCA - PETROCCHI - PIACENZA - PIAVE - PICASSO - PIEMONTE - PIRANDELLO - PISACANE - PISANO - PLAVA - POLO - PONCHIELLI - POSEIDONIA - POTENZA - PRATI - PUCCINI - PUGLIA - QUARTO - QUASIMODO - RAFFAELLO - RAVENNA - RICASOLI BETTINO - RICCIARDI TERESA - RIPA MATTEO - RIZZO - ROMA - ROSARIO - ROSSA GUIDO - ROSSELLI FRATELLI - ROSSINI GIOACCHINO - S. MARCO - S. MARTINO - S. MICHELE - S.S.18 (dal n.01 al n.27(Stazione Rif. GPL) e dal n.2 al n.104) - SABATINI - SABOTINO - SAFFI - SALERNO - SALGARI - SALIERI - SALVATOR ROSA - SARDEGNA - SASSARI - SCARLATTI - SEPE - SERRONI BASSO - SICA - SOLFERINO - SPINETA (dal n.01 al n.73 e dal n.2 al n.42) - SPIRITO - STELLA - STRAUSS - TAFURI - TARANTO - TASSO TORQUATO - TINTORETTO - TIRRENO - TIZIANO - TORINO - TOSCANA - TOSCANINI - TOSI - TRASIMENO - TRENTO - TREVES - TRIESTE - TURATI - TURCO C. - TURCO FRANCESCO - UDINE - UMBRIA - VALSECCHI - VANVITELLI - VASARI - VELIA - VENETO - VENEZIA - VERCELLI - VERDI - VERONA - VESPUCCI - VICINANZA MONS. - VILLARI - VILLECCO - VITTORIO EMANUELE II - VIVALDI - VOLTURNO - XX SETTEMBRE - XXI APRILE - XXIV MAGGIO - XXVIII APRILE - ZARA