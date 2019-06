Prevenzione e ricerca all’Heraion di Foce Sele Progetto nato con la cooperazione con gli Amici di Paestum

Le sale del museo di Hera alla Foce del Sele ospiteranno il convegno sul dolore cronico che si svolgerà a Capaccio - Paestum l’8 e il 9 giugno 2019. L’appuntamento è organizzato dalla Simmg, la federazione Nazionale dei Medici di Medicina Generale - che attualmente raccoglie migliaia di iscritti - con lo scopo di sensibilizzare al riconoscimento precoce delle neuropatie periferiche da parte dei medici di medicina generale.

L’incontro è stato possibile grazie a quella rete territoriale che il Parco Archeologico di Paestum sta costruendo oramai da anni e che vede il coinvolgimento e la partecipazione di un numero sempre maggiore di protagonisti. In particolare, la presenza della Simmg all'Heraion di Paestum è frutto di una collaborazione tra gli Amici di Paestum e la referente locale della società scientifica, Antonietta Scovotto.

Il punto di incontro tra le due realtà è educare alla cultura della tutela e della promozione del Parco Archeologico di Paestum, cogliendo l’occasione della contemporanea presenza di apprezzabili figure del mondo scientifico.

Nel corso dell’incontro, non mancheranno momenti di confronti sulla realtà territoriale in cui il Parco è inserito e sarà dato ampio spazio alla definizione di azioni di valorizzazione della storia e della cultura pestana, anche in riferimento a prossimi progetti di fundraising.