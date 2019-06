Corteo ambulanze per Alfieri: Asl sospende la convenzione I mezzi erano stati usati per festeggiare l'elezione del neo sindaco

Novità sul caso delle ambulanze coinvolte in un corteo il 9 giugno scorso a Capaccio – Paestum in occasione dei festeggiamenti per l’elezione del Sindaco Franco Alfieri.

L’Asl Salerno in una nota ha comunicato infatti di aver provveduto a sospendere la convenzione del servizio trasporto infermi alla Croce Azzurra. In particolare il riferimento è alle postazioni di Licinella e Agropoli.

Da indiscrezioni sembrerebbe poi che l'azienda sanitaria locale stia valutando anche la revoca del servizio presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.