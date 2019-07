Nuove limitazioni ai circhi per la salvaguardia degli animali Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, firma un'ordinanza per limitare l'arrivo dei circhi

Posti dei nuovi limiti per la salvaguardia e il benessere degli animali nei circhi.

Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, ha firmato un'ordinanza volta a tutelare le specie animali utilizzati negli spettacoli circensi. Il provvedimento, a cui ha collaborato il consigliere Giuseppe Piegari predispone e limita l'istallazione dei circhi nelle aree comunali designate in un breve lasso di tempo compreso tra il 17 ottobre e il 28 febbraio, con una sola concessione rilasciata all’anno. Le domande per l’attendamento, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno in corso per l’attività da svolgere l’anno seguente. Le nuove restrizioni seguiranno le linee guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES per le condizioni necessarie al benessere degli animali.

“Con l’ordinanza ho disposto divieti e restrizioni necessari a garantire con più efficacia la tutela ed il rispetto di esseri viventi indifesi che, purtroppo, non sono in grado di manifestare dissenso rispetto a certe pratiche. Non potendo vietare l’attendamento dei circhi in assoluto, abbiamo posto un ulteriore argine. Dimostriamo ancora una volta la nostra sensibilità nei confronti degli animali, poco dopo avere approvato anche il Regolamento per la loro tutela ed il loro benessere. La città si migliora anche garantendo rispetto e convivenza” dichiara il sindaco Massimo Cariello .

“Abbiamo studiato un documento che non entrasse in contrasto con la legge che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali. Con questa ordinanza, per la quale ringrazio il Sindaco, rispettiamo l’impegno politico assunto quando abbiamo intrapreso la battaglia per la tutela degli animali e limitiamo fortemente i circhi. Dove c’è un animale recluso, c’è sofferenza e sfruttamento: è l’empatia il valore che vogliamo diffondere in ogni modo, trasmettendolo innanzitutto ai più piccoli. Non si tratta quindi soltanto di una presa di posizione animalista, ma di un’ennesima battaglia di civiltà” conclude il consigliere Giuseppe Piegari, promotore anche del regolamento.