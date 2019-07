Va al cimitero e cade nella fossa preparata per un defunto Paura per un'anziana e corsa al Lotto a Roccapiemonte

Paura per un'ottantenne nel pomeriggio di giovedì a Roccapiemonte. Arrivata al cimitero del paese con una nipote, la donna, mentre stava camminando, è finita in una fossa scavata per accogliere a breve la bara di un defunto.

La malcapitata era in quel momento sola, ma non si è persa d'animo; e, nonostante lo spavento e la caduta, con il suo cellulare ha avvisato la nipote che era andata a prendere la macchina. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla tumulazione che hanno aiutato l’anziana ad uscire dalla fossa e i sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Nocera Inferiore per accertamenti. Le sue condizioni sono buone. Inevitabile la corsa al Lotto non appena la notizia si è diffusa. La cinquina più giocata: 50 il defunto, 5 per la fossa, 90 la paura, 26 la caduta, 76 l'anziana.

(Foto di repertorio)