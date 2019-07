Area archeologica Paestum: contrasto all'illegalità, il tavolo Il Mibac promuove un coordinamento sui Beni Culturali con Comune, Prefettura e Forze dell'Ordine

Accogliendo l'istanza avanzata dal Parco Archeologico di Paestum e dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, con la quale si chiedeva un coordinamento e uno specifico supporto per una più incisiva azione per la tutela archeologica e paesaggistica, in un quadro rafforzato di rispetto della legalità nel territorio di riferimento, il Mibac ha promosso un apposito tavolo di coordinamento riunitosi l'11 luglio a Paestum.

Oltre al Segretario Generale del Ministero, Giovanni Panebianco, erano presenti all’incontro: il prefetto di Salerno, Francesco Russo, il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, la Soprintendente di Salerno, Francesca Casule, la Segretaria Regionale per la Campania del Mibac, Mariella Utili, nonché il maggiore Brasili in rappresentanza del Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.

Si è svolta un’approfondita discussione, nel corso della quale tutti i partecipanti hanno manifestato piena disponibilità per un coordinamento più intenso e sistematico delle azioni di propria competenza, nel contesto di una tempestiva tabella di marcia. Tra le priorità individuate, quella di realizzare un monitoraggio dei procedimenti e delle attività in capo alle diverse istituzioni, a cominciare dall’ente locale, nonché l’ipotesi di uno specifico accordo di collaborazione, attraverso cui potenziare il ruolo di tutti gli attori coinvolti, specie la Prefettura, coinvolgendo eventualmente ulteriori partner, quali la Regione.

Dopo l’incontro, il Segretario Generale Panebianco e il Direttore Zuchtriegel hanno partecipato all'inaugurazione dell'opera "Cavallo di sabbia" di Mimmo Paladino, in coincidenza con l'ingresso gratuito al Parco Archeologico nell'ambito dell'iniziativa #IovadoalMuseo e con la prima apertura serale di "Campania by night" promossa da Scabec – Regione Campania.