Universiadi, vetrina mondiale per la Campania: esito positivo Il sindaco Napoli soddisfatto dell'evento: "si è vista la bella faccia del sud che lavora"

È sicuramente positivo l'esito finale a livello economico e turistico che le Universiadi hanno portano al nostro territorio. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si ritiene soddisfatto dell'evento descrivendolo come un'occasione importante a livello mondiale che ha fatto vedere anche il lato bello del sud, quello che lavora rimboccandosi le maniche.

“Credo che possiamo essere assolutamente soddisfatti. È stato un evento importante, di carattere mondiale e da questo punto di vista Enzo De Luca, il presidente della regione Campania, ha avuto ancora una volta l'occhio lungo", ha dichiarato il Primo Cittadino. "L'altra sera al comune di Salerno abbiamo raccontato il Master Plan dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, che sarà un'altra opera a favore di uno sviluppo turistico concreto della nostra città e dei nostri territori. Le Universiadi sono state, oltre che una manifestazione di limpidi valori sportivi, anche una grande azione di marketing territoriale dove si è vista la faccia bella del sud che si rimbocca le maniche e lavora, non piagnone e non sporcato così come si tende a far passare nell'immaginario collettivo per gli eventi calamitosi e malavitosi. Il sud è altro e noi siamo fieri di essere di questa terra e combatteremo con le nostre armi per i progetti di autonomia differenziata che ci vengono propinati, facendo valere le nostre prerogative.” conclude il sindaco Napoli.