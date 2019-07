Insetti nei pasti dell'ospedale: la denuncia dei Verdi Formiche nei vassoi all'Umberto I di Nocera Inferiore e nel the al Moscati di Aversa

Insetti nei pasti distribuiti in ospedale, la denuncia arriva dai Verdi. “Domenica scorsa alcuni pazienti dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nel salernitano, hanno ricevuto il pranzo in alcuni vassoi pieni di formiche. Troviamo molto grave che i pasti siano serviti in questo modo, senza alcuna cura dell’igiene. Abbiamo dunque chiesto alla Asl di Salerno di aprire un’inchiesta interna volta ad evidenziare le eventuali responsabilità in modo da adottare i provvedimenti del caso”.

A dirlo è il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli, la segretaria provinciale del Sole che Ride di Caserta Rita Martone e Sofia Esposito dei Verdi di Pagani. Ma non finisce qui “Un caso similare – aggiungono – si è verificato all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa dove un paziente ha rinvenuto una formica in un bicchiere contenente del the. Sospesi dalla direttrice dell’ospedale tre infermieri, i sindacati non ci stanno pasti e bevande arrivano in recipienti chiusi ermeticamente, accusano. Intanto Borrelli, Martone ed Esposito hanno fatto sapere di aver chiesto all’Asl di Caserta degli approfondimenti circa le condizioni igieniche delle forniture di alimenti e bevande.

“È inaccettabile - dicono- che nelle strutture ospedaliere accadano episodi del genere. E' opportuno indagare sulle responsabilità di tali accadimenti, rendendo più efficace il servizio pubblico offerto ai nostri malati”.