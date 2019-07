Eventi e aperture straordinarie: l'estate a Paestum Ecco il programma

L'estate 2019 del Parco Archeologico di Paestum si arricchisce di grandi eventi: ogni settimana, dal giovedì alla domenica, dalle 19:30 alle 23:30, apertura straordinaria dell’area archeologica con passeggiate notturne, visite dedicate al mito e alle costellazioni, concerti, letture, aperitivi e laboratori per famiglie.

Per le calde serate estive è stato ideato un programma di iniziative ricco e rivolto a tutti, che vedono anche la fattiva partecipazione di diversi partner del Parco Archeologico di Paestum come Scabec, Amici di Paestum, Slow Food, Fondazione Gatto e il Museo Materiali Minimi di Arte Contemporanea.

Ecco il programma:

- Campania by night: Guardando le stelle dei Greci

Dal giovedì alla domenica, dall’11 luglio all’8 settembre, dalle ore 19:30 alle ore 23:30 (ultimo ingresso 22:50) apertura straordinaria dell’area archeologica (limitatamente alTempio di Nettuno e alla Basilica) con l’iniziativa, realizzata in collaborazione con Regione Campania – Scabec, “Guardando le stelle dei Greci”: un percorso magico osservando le stelle e le costellazioni con l’utilizzo dei telescopi e dell’astrolabio; alle ore 20:00 e alle ore 22:00 ci sarà la possibilità di poter assistere, nei pressi della Basilica, ad un intrattenimento culturale a cura degli alunni delle scuole del Poli dei Licei Musicali della Campania.

Ogni giovedì, nell’ambito dell’iniziativa Mibac #iovadoalmuseo, ingresso gratuito al Museo dalle ore 18:00 alle ore 19:30 (ultimo ingresso 18:50) e nell’area archeologica dalle ore 18:00 alle ore 23:30 (ultimo ingresso 22:50); aperitivi nell’area archeolo0gica di Paestum in collaborazione con SlowFood Cilento dalle 19:00 alle 21:00 – Costo aperitivo € 5,00.

- Rassegna MAPP – MusicArtProjectPaestum

Il Parco Archeologico di Paestum, l’Associazione Amici di Paestum, Ariadimusica e le Associazioni Richard Wagner di: Roma, Milano e Ravello organizzano la prima edizione MAPP – MusicArtProjectPæstum con la direzione artistica di Claudia Bilotti. La I° edizione del MAPP – MusicArtProjectPæstum nasce dalla volontà di ritrovare Paestum e il complesso dei Templi quale luogo privilegiato dalla storia e dalle Muse. Una “patria” dell’arteverso cui convergere e ritrovarsi, al di là di qualsiasi confine, dove la memoria del Grand Tour e la suggestione del mirabile incontrano la contemporaneità.

- Rassegna “IN CANTO” A PAESTUM

Il Parco Archeologico di Paestum, la Fondazione Alfonso Gatto e la Regione Campania – Scabec organizzano la Rassegna “IN CANTO”: dal 30 luglio al 28 agosto, tra area archeologica e museo, 7 originali voci del mondo della letteratura, del teatro e della critica che hanno come comune denominatore l’amore per la poesia e per l’eterno incanto che essa evoca, daranno vita ad un vero e proprio incanto: In Canto gioca proprio sul ruolo del verso poetico sospeso tra il significato letterale e la sorpresa in/cantabilità. Dal 6 al 18 agosto nel Museo mostra personale dell’artista Mirella Monaco dal titolo EXPLOSIO.

Inoltre, tutti i giorni è possibile partecipare a laboratori per famiglie e bambini (dedicati alle armi del guerriero, ai suoni dell’antichità ect.), visite ai depositi, percorsi tematici al Museo e all’area archeologica di Paestum e tanto altro.

Nell’area archeologica, nello spazio tra i due templi nel Santuario meridionale, è stato inaugurato lo scorso 11 luglio, l’installazione “Cavallo di sabbia” dell’artista Mimmo Paladino, un’icona contemporanea che fa dialogare continuamente ilpassato e il presente sotto gli occhi di tutti.