Borghi al Giffoni Film Festival: Non sarò Totti "Pronto alla terza stagione di Suburra"

"Il mio prossimo progetto? Il più difficile. Andarmene un po' in vacanza". Così l'attore Alessandro Borghi ospite al 49/o Giffoni Film Festival. "Dopo soli 8 giorni dalla fine delle riprese di Sulla mia pelle - racconta - ho cominciato Il primo re. Per fortuna nelle prime scene avevo la pelliccia perché per interpretare Stefano Cucchi ero dovuto dimagrire 21 chili...". Borghi ha poi detto la sua su un progetto riguardante Totti: "Se girano voci a proposito, non c'è nulla di meno vero. Io non ho mai pensato di interpretare Francesco Totti e tanto meno credo che Totti abbia mai pensato di farlo interpretare a me, né penso che nessuno stia facendo una serie su Totti. C'è qualcosa ma è più un documentario". "Quel che è certo - dice - è la terza stagione di Suburra che però comincerò tra un po' e 'tra un bel po' tanto di tempo' anche la seconda stagione di Diavoli".

Attivissimo su Instagram (grazie al quale è stato chiamato per interpretare Luigi Tenco in “Dalilà”) spara a zero su Facebook: “ormai con Facebook si è diventati esperti di tutto, ambientalisti, politici. Non fa per me soprattutto perché sono molto distante dalla politica”.

E il ruolo delle donne nel cinema? Borghi non ha dubbi “In Italia nel nostro campo siamo più indietro rispetto a questa tematica. Per “Diavoli”, per esempio, ho incontrato donne con cariche altissime ad appena trent’anni.Per molti anni si è scritto al maschile, con temi maschili e personaggi maschili, ma con l’avvento di Netflix e questo tipo di piattaforme è tutto cambiato fortunatamente”.