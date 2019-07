Filippo Nigro a Giffoni: sogno un personaggio folle “Mi piacerebbe interpretare un nevrastenico”

Filippo Nigro, nell’incontro con la platea del Giffoni Film Festival ha raccontato il suo lavoro di attore e di come vorrebbe interpretare un personaggio meno posato, lavorando meno sulla sottrazione ma sull'eccentricità e la follia. “Chi mi conosce mi dice spesso che nella vita reale sono una mitraglia, sul set ho sempre interpretato personaggi pacati” sottolinea l’attore, noto al grande pubblico per il ruolo del politico corrotto Amedeo Cinaglia nella serie Netflix “Suburra”, panni che tornerà a vestire anche nella stagione numero tre, la cui produzione inizierà a breve.

“Mi piacerebbe cavalcare un drago, sarebbe un sogno”, così Nigro racconta un suo sogno professionale e la sua passione, scoperta da poco per “Game of Thrones”. Nel frattempo, il pubblico potrà vederlo in autunno nel nuovo film firmato da Ferzan Ozpetek “La Dea fortuna”, terzo film che gira con Ozpetek dopo “ La Finestra di Fronte” e “Le fate ignoranti. “