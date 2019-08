L'app per la differenziata utilizzata da oltre mille famiglie Junker è lo strumento gratuito per segnalare disservizi e avere istruzioni su dove buttare rifiuti

Già 1.364 famiglie salernitane l’hanno scaricata e cominciano ad utilizzarla quotidianamente sui loro smartphone: interagendo con essa, interrogandola e ricevendo risposte ai più disparati quesiti. Stiamo parlando di Junker, l'applicazione gratuita che aiuta a fare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzabile anche a Salerno da alcune settimane per iniziativa del Comune e di Salerno Pulita Spa.

Junker mette fine alle "dispute" in famiglia e nei condomini su come differenziare i rifiuti, perché basta avvicinare il telefono al codice a barra del prodotto o dell’imballaggio per avere tutte le spiegazioni. Se il prodotto non viene individuato basta inviare una foto e in tempo reale si riceve la risposta. Una procedura che è stata già eseguita da 166 salernitani dubbiosi su dove buttare gli scarti. Fino allo scorso 4 agosto, giorno della rilevazione dei dati, Junker è stata interrogata per fornire risposte in merito a 5.031 prodotti, ricerche che però possono essere fatte anche senza scansione ma semplicemente digitando il nome del prodotto che non si sa come differenziare.

Non solo: Junker ogni sera invia un messaggio per ricordare il tipo di rifiuti che vanno depositati, e nel caso di vetro, farmaci scaduti e pile esauste ci dice anche qual è il contenitore più vicino grazie ad una mappa. Infine, l'app, disponibile in 10 lingue (a misura dunque anche di turisti) offre la possibilità di segnalare disservizi nel sistema di raccolta, cosa che è stata già fatta per 119 casi. I 1.364 nuclei familiari raggiunti con l’applicazione Junker rappresentano il 3,03 % del totale, una percentuale che di sicuro è destinata ad aumentare con il ritorno dalle ferie.