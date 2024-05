Sale su un ponteggio e tenta di farla finita, 60enne salvato dagli agenti Momenti di tensione in città: l'uomo è stato soccorso e affidato al 118

Si era arrampicato su un ponteggio, con l'intenzione di farla finita. Momenti di forte apprensione a Battipaglia, dove è scattato l'allarme per un 60enne in evidente stato confusionale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato cittadino: i poliziotti hanno raggiunto l'uomo, all'altezza del terzo piano di un edificio in costruzione.

In quei drammatici minuti gli uomini in divisa hanno instaurato un dialogo con il 60enne: approfittando di un momento di distrazione, gli agenti lo hanno afferrato per una gamba e trascinato incolume all'interno dell'edificio, grazie anche al supporto di alcuni operai che erano al lavoro sul posto.

Il 60enne è stato poi affidato alle cure del 118 e al servizio salute mentale dell'Asl di Battipaglia, per poi essere trasferito all'ospedale di Salerno.