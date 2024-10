Salernitana, il Giudice Sportivo ferma Fiorillo e Tello I due calciatori granata salteranno Cosenza

Il Giudice Sportivo obbligherà la Salernitana a dover rinunciare a Vincenzo Fiorillo e Andres Tello per la trasferta di Cosenza. Sia il portiere che il centrocampista sono stati fermati per un turno. L'estremo difensore paga il cartellino rosso per il fallo da ultimo uomo su Tavsan commesso al 42' del primo tempo della sfida con il Cesena. Al suo posto ancora il baby Corriere. Il centrocampista invece è arrivato al quinto cartellino giallo di questo avvio di stagione rimediato nel finale di gara e dovrà restare ai box. Stop di due turni per Volpato (Sassuolo), un turno a Pompetti (Catanzaro) e Vignali (Spezia).

Sospiro di sollievo per il club. Dopo la decisione della Corte Sportiva d'Appello di non cancellare l'ammenda di 10mila euro alla società per gli episodi di Palermo, la Salernitana non è stata multata per lo scoppio di materiale pirotecnico registrato nel corso della sfida con il Cesena.