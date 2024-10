Cavese, tris a Messina: primo successo dell'era Maiuri Diop, Fella e Vigliotti firmano un successo prezioso

Vittoria pesantissima per la Cavese. Al Franco Scoglio di Messina, i metelliani superano in rimonta 1-3 i siciliani e centrano il primo successo dell'era Maiuri. Exploit preziosissimo per i blu foncé, ora a quota 14 punti in classifica e fuori dalla zona calda di classifica.

Maiuri perde anche Badje ma si affida al 3-5-2 con Diop e Fella in attacco. Il Messina parte forte e al 19' trova il vantaggio: Petrungaro anticipa il diretto marcatore e di spalla colpisce, insaccando alle spalle di Boffelli. I siciliani mancano il colpo del raddoppio e prima dell'intervallo incassano il pari: la conclusione di Diop sorprende con una deviazione il portiere di casa e vale l'uno a uno. Nel cuore della ripresa la Cavese trova il vantaggio: lancio di Boffelli e Fella si ritrova clamorosamente tutto solo con Krapikas. L'attaccante è freddo e firma il sorpasso (61'). Passano appena tre minuti e Vigliotti in diagonale firma il tris. Nel finale, il Messina resta in dieci per l'espulsione di Marino, con la Cavese che tenta il colpo del poker ma festeggia un successo pesantissimo.