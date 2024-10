Salernitana, sospiro di sollievo per Tongya: nessuna lesione legamentosa Nuovi esami per l'esterno con esito positivo. Resta in dubbio per Cosenza

Una buona notizia. Sembra essere scongiurato il peggio per Franco Tongya. L'esterno della Salernitana era stato costretto alla sostituzione nel corso del primo tempo con il Cesena per un brutto trauma contusivo-distorsivo che aveva fatto immediatamente suonare l'allarme. Il calciatore dell'Under 21 azzurra è rimasto a riposo anche oggi, dopo aver sostenuto nuovi accertamenti presso il centro polidiagnostico Check Up di Salerno che non hanno evidenziato lesioni legamentose. Le sue condizioni saranno monitorate e rivalutate nelle prossime ore. Possibile però che, il poco margine dalla sfida di domenica con il Cosenza, spingerà lo staff medico ad evitare pericolosi rischi e proiettare il numero 7 ad un possibile recupero per il match interno con il Bari. A Cosenza scalda i motori Dalmonte, possibile soluzione per il ruolo di esterno sinistro nel tridente offensivo.

Per il resto del gruppo lavoro tecnico e poi partitina per continuare a preparare la delicata trasferta in Calabria. Fari puntati sull'infermeria, con Sepe e Reine-Adelaide ancora alle prese con i rispettivi infortuni e verosimilmente pronti a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali.