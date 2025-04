LIVE | Juve Stabia-Salernitana, la diretta web del derby campano Segui gli aggiornamenti in tempo reale dal "Menti"

La diretta testuale di Juve Stabia-Salernitana

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Fortini; Piscopo, Candellone; Adorante. A disposizione: Matosevic, Signorini, Quaranta, Rocchetti, Baldi, Varnier, Andreoni, Meli, Gerbo, Maistro, Louati, Mosti, Dubickas, Morachioli, Sgarbi. Allenatore: Pagliuca

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Zuccon, Soriano, Njoh; Verde, Tongya; Cerri. A disposizione: Corriere, Sepe, Ghiglione, Guasone, Corazza, Nunziata, Caligara, Girelli, Hrustic, Fusco, Raimondo. Allenatore: Breda

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido - assistenti: Tegoni e Giuggioli. IV uomo: Mastrodomenico. VAR: Ghersini/Avar: Baroni

IL PRE-GARA. Confermate quasi in blocco le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana. Breda si schiera a specchio rispetto alla Juve Stabia, cambiando molto rispetto alla partita persa contro il Palermo. La novità principale è rappresentata dal ritorno di Njoh (preferito a Corazza) sull'out mancino, con Stojanovic sulla destra e Soriano e Zuccon a completare il reparto. Davanti a Christensen spazio a Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Davanti Cerri e Tongya agiranno alle spalle di Cerri.

Nessuna novità in casa Juve Stabia: nel 3-4-2-1 di Pagliuca spazio a Thiam tra i pali, Ruggero, Peda e Bellich in difesa. Floriani Mussolini e Fortini saranno gli esterni con Leone e Buglio in mediana. Davanti Adorante sarà il terminale offensivo con Candellone e Piscopo sulla trequarti.