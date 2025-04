Juve Stabia-Salernitana 1-0, Fortini: "Il gol gioia incredibile, ora sogniamo" Il match-winner: "Questo è un gruppo speciale, non dimenticherò mai questa serata"

Niccolò Fortini ha commentato Juve Stabia-Salernitana 1-0: “Pensare di aver deciso un derby così sentito, cosa provavano i tifosi nell’attesa è stata una grande emozione. Il pubblico ci ha sostenuto, ci ha aiutato a portare a casa una vittoria preziosa.

Gruppo? E’ difficile da spiegare perché siamo tutti giovani ma abbiamo dedizione e mi hanno fatto sentire parte integrante dello spogliatoio. Siamo tutti uniti, compatti, difficilmente troverò tutto questo altrove perché siamo davvero una grande squadra.

Gioia del gol? Venivo dall’errore nel primo tempo in cui mi ero divorato un contropiede ghiotto. Per fortuna il gol nel secondo tempo è stata una liberazione. Negli spogliatoi i compagni mi hanno permesso di rialzare la testa e non pensarci.

Playoff? Non guardiamo la classifica ma ho il desiderio di giocare ancora per questa maglia e in questo gruppo. Ora ci andremo a giocare il nostro sogno ma lo faremo con lo spirito, con il divertimento, seguendo il nostro percorso”.