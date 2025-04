Rogo a Scafati, Aliberti: «Un'emergenza che riguarda l'intera città» «Dobbiamo comprendere se l'ordinanza pubblicata debba essere eventualmente ampliata»

«Esprimo la mia vicinanza istituzionale agli imprenditori coinvolti per il danno enorme subito dall'incendio ma l'attenzione più grande è soprattutto per i miei concittadini e per la loro salute. Abbiamo chiesto l'intervento anche di Arpac affinché vengano effettuati i rilievi dell'aria in modo da comprendere se l'ordinanza pubblicata debba essere eventualmente ampliata». Lo ha detto il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti in merito all'incendio divampato in un'azienda di rifiuti.



«Sono stato sul posto tutto il tempo e ho convocato il C.O.C. Sento di dover ringraziare la nostra Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine intervenute con i Vigili del Fuoco. Non abbiamo ordinato sgomberi ma consigliato l'allontanamento di alcune famiglie più vicine all'incendio. In queste ore drammatiche ho apprezzato la maturità dei cittadini, anche quella dei più colpiti. Nessuna strumentalizzazione di fronte ad una situazione che riguarda una intera città».