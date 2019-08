Ferragosto al Parco Archeologico di Paestum: le iniziative Un programma ricco per visitatori e turisti, apertura anche serale

Il Parco Archeologico di Paestum sarà regolarmente aperto il giorno 15 agosto 2019 con un programma ricco di attività per i visitatori.

Oltre alla regolare apertura diurna, sarà possibile vivere l’area archeologica di Paestum in orario serale, grazie alle aperture straordinarie estive in programma ogni settimana dal giovedì alla domenica.

Ecco il programma completo delle attività in programma al Parco Archeologico di Paestum il giorno di Ferragosto:

Orario diurno, dalle ore 8:30 alle 19:30:

- “Paestum viva. Suoni e musiche dell’antichità”: laboratorio ore 11:00. Gratuito;

- “Il museo dietro le quinte. Visite ai depositi”: viste guidate ore 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00, visite in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Costo del biglietto € 1 da aggiungere al biglietto di ingresso al Parco, al biglietto annuale Paestum Mia e alla card Adotta un Blocco. I bambini fino a 6 anni non pagano;

- #IOVADOALMUSEO: ingresso gratuito al museo e allìarea archeologica di Paestum;

- AperiPaestum: Aperitivo al tramonto nell'area archeologica (Attenzione: i posti sono limitati). Costo dell’iniziativa € 5,00, da pagare in biglietteria dopo aver ritirato il biglietto gratuito di ingresso al museo e all’area archeologica. L’ingresso è dalle ore 19:00 alle ore 21:00. Gli ingredienti di questo giovedì:

chips di patate di montagna e sfoglie croccanti di peperone dolce, birra artigianale birrificio dell’aspide e dubl metodo classico di falanghina feudi di San Gregorio.

Orario serale, dalle 19:30 alle 23:30 (ultimo ingresso ore 22:50):

- Ingresso gratuito al Parco Archeologico Paestum dalle ore 18;

- Daniele Sepe in concerto a Paestum. Iniziativa promossa dalla Regione Campania con il supporto di Scabec: il sassofonista Daniele Sepe si esibirà in “Taximi per Poseidonia”, con Peppe Frana. Il concerto è GRATUITO e rientra nel ciclo di aperture straordinarie serali “Guardando le Stelle dei Greci” durante le quali i visitatori potranno partecipare a visite guidate sui temi del mito e delle costellazioni, approfondendo ogni settimana un diverso mito legato al magico sito di Paestum. Durante la visita sarà possibile osservare la volta celeste al telescopio e con l'astrolabio identificare i personaggi e le creature della mitologia nelle 88 costellazioni moderne.