21enne in ospedale: "Hai la leucemia". In realtà è sanissimo Al pronto soccorso gli diagnosticano grave leucemia, terrorizzandolo: era solo un colpo di calore

Un caso rocambolesco, per fortuna a lieto fine, quello denunciato da una donna di Scafati sui social.

La signora, madre di un 21enne, ha portato suo figlio che avvertiva un malessere al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove ha ricevuto una doccia gelata: “Dopo cinque ore di lunga attesa, dopo varie analisi a mio figlio viene diagnosticata una leucemia grave”.

Immaginabile l'angoscia e il terrore del ragazzo e della famiglia di fronte a quella sentenza.

Il 21enne viene poi trasferito subito al centro Tumori del polo oncologico di Pagani, in ambulanza: qui altre analisi, con il responso: il ragazzo è sano come un pesce, ha avuto solo un colpo di calore. E la leucemia? “Il dottore distratto aveva sbagliato a leggere i valori su una cartella. Mio figlio è sano, non dovevano mandarlo lì”.