La Biblioteca comunale riapre grazie ai minori stranieri I ragazzi ospitati nella “Casa dei Popoli” custodiranno lo spazio

Integrazione e accoglienza che si fondono con la voglia di conoscenza e la cultura. Un progetto che arriva da San Rufo, piccolo comune del salernitano, dove da lunedì 19 Agosto, la Biblioteca comunale, chiusa per oltre un anno, è stata riaperta grazie alla volontà dei minori stranieri non accompagnati di “Casa dei Popoli”, centro gestito dalla Cooperativa sociale Iris. Nelle scorse settimane infatti alcuni dei ragazzi avevano richiesto di poter usufruire della biblioteca per la consultazione di alcuni libri.

Da qui è nata l'idea di dare nuova vita a questo spazio comunale e custodirlo e tenerlo aperto in precisi giorni della settimana per permettere ancora una volta a tutti, residenti e visitatori, di potervi accedere liberamente.

Così, dopo aver presentato la richiesta al Comune, l’amministrazione comunale ha concesso l’apertura della Biblioteca grazie alla gestione e la cura da parte dei ragazzi di “Casa dei Popoli”, la struttura che dal maggio 2017, nell’ambito di un progetto del Ministero dell’Interno volto alla seconda accoglienza, ospita otto minori.

La Biblioteca resterà aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 19.30.