Sala Consilina: il comune dove i rifiuti si buttano di notte Fa discutere la decisione del sindaco: conferimento dalla 3.30 alle 5 del mattino

Obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani dalle 3,30 e fino alle 5 del mattino, succede nel comune salernitano di Sala Consilina, nel Salernitano. Ad emettere l'apposita ordinanza il primo cittadino. Pronti dunque i nuovi orari di conferimento.

Il provvedimento si rivolge ai residenti in via Matteotti dal civico numero 1 al numero 266 e in via Mezzacapo dal numero civico 1 al 180. Si tratta delle vie principali del centro cittadino ad alta intensità abitativa. Come prevedibile la decisione ha scatenato numerose polemiche.

"Non ho fatto altro - dice il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone - che ripristinare il sistema di raccolta in vigore sino ad ottobre del 2018". Ma la decisione ha mandato su tutte le furie i cittadini del centro. "Le polemiche sono strumentali - continua il sindaco - perché il divieto di conferimento si riferisce alle strade e al suolo pubblico. I condomini dei palazzi o i proprietari di singole abitazioni possono depositare i rifiuti sul loro suolo privato in qualsiasi orario".