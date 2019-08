Dopo gli atti vandalici riaprono i campetti di calcio Il sindaco: "Gesti che feriscono beni e spazi pubblici, confidiamo nella responsabilità di tutti"

Fissata per i primi di settembre la riapertura dei campetti di calcio “gabbia” al parco Olimpia di Baronissi. Ad annunciarlo è Il sindaco Gianfranco Valiante.

Dopo gli atti di vandalismo che li hanno danneggiati rendendo le strutture pericolose per i più piccoli, è stato necessario chiudere temporaneamente il luogo e dare il via a lavori straordinari di ripristino delle reti danneggiate e dei campi rovinati.

Nei prossimi giorni inizieranno anche le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza al "parco della rinascita" ugualmente danneggiato e colpito dai vandali, che sembrano già esser stati individuati dalle forze dell'ordine.

“L’auspicio è di non dover più assistere a simili atti, confidando nella responsabilità e della correttezza, anche in termini di cittadinanza attiva, di tutti – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – purtroppo i fenomeni vandalici sono sempre più all’ordine del giorno. Sono gesti che feriscono beni pubblici e spazi condivisi. Dopo tutti gli sforzi del comune per rendere più funzionale e bello ogni luogo della nostra città, è assolutamente incivile e controcorrente che qualcuno pensi di mortificare in tale modo il patrimonio comunale.”

“Grave che chi commette tali violenze non si renda conto della atrocità del danno collettivo. Ripristineremo tutto quanto nel più breve tempo possibile, impegnando risorse economiche, soldi che potevano essere utilizzati per altro. I responsabili, una banda di ragazzini minorenni già individuati, sono attenzionati da carabinieri e polizia municipale”, conclude la fascia tricolore.