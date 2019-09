Il messaggio del vescovo per il nuovo anno scolastico "La scuola prepara per le grandi lezioni della vita", monsignor Giudice augura un buon inizio

L'inizio del nuovo anno scolastico è alla porte. Ufficialmente la data di riapertura degli istituti in Campania è fissata per l'11 settembre. Il vescovo di Nocera, monsignor Giuseppe Giudice ci ha tenuto a inviare un messaggio di auguri per l'inizio del nuovo anno a tutto il mondo della scuola:

“Carissimi,

Gesù, Agnello e Pastore, per guidare alle fonti dell’acqua della vita, deve stare in mezzo. Seneca ha scritto: Docendo discitur, insegnando si impara. Anche Gesù, Agnello, Pastore e Maestro, “pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono” (Eb 5, 8 – 9). La scuola, se è vera e seria, ci fa entrare in un discepolato, che è la prima condizione per imparare. Bisogna entrare nella scuola dell’obbedienza, da ob-audire, ascoltare da un altro e per farlo è richiesta la virtù dell’umiltà.”

“Suona di nuovo la campanella, per un nuovo anno scolastico, e una folla enorme di alunni, docenti, famiglie, personale della scuola a quel suono comincia o riprende l’avventura. - continua il vescovo- “Com’è bella la scuola! Per imparare ed insegnare occorrono passione e competenza, lavoro quotidiano, metodo e disciplina. Come sono attuali due frasi che prendo da due autori e che ci fanno riflettere. “Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi a insegnare” scrive Oscar Wilde. Giovanni Papini invece ci ricorda che “Ci son di quelli che non dicono nulla ma lo dicono bene – ce n’è altri che dicono molto ma lo dicon male. I peggiori son quelli che non dicono nulla e lo dicon male”. Per non entrare tra questi, andiamo a scuola dal nostro Maestro, dai grandi autori classici e contemporanei e, approfondendo, impariamo ed educhiamo, perché è sempre vero che la scuola prepara per le grandi lezioni della vita”, conclude mons. Giuseppe Giudice.