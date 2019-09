James Bond arriva a Sapri: partono le riprese del nuovo film Statale18 chiusa per la realizzazione di un inseguimento mozzafiato, aprono in ritardo le scuole

Partono le riprese nel nuovo film della saga di 007 a Sapri. La città si ferma per la realizzazione di alcune scene del venticinquesimo capitolo della storia di James Bond con protagonista Daniel Craig e la partecipazione di Rami Malek, l'attore premio Oscar 2019 per la sua interpretazione di Freddie Mercury, in Bohemian Rhapsody.

Le riprese, iniziate oggi, proseguiranno anche domani e si concluderanno il 23 settembre. Per consentire la realizzazione delle scene, la strada statale 18, tra il porto di Sapri e il cimitero di Acquafredda di Maratea, sarà chiusa al traffico su entrambe le corsie, per un inseguimento mozzafiato, dalle 14 alle 20.30.

Le riprese interesseranno, inoltre, la stazione ferroviaria, il porto e il “canale di mezzanotte”. Prenderanno parte alla pellicola anche le circa 200 comparse selezionate sul luogo. Oltre Sapri il film avrà come location Maratea, Matera e Gravina di Puglia.

Il sindaco della città, Antonio Gentile, proprio in virtù della realizzazione della pellicola, ha deciso di rinviare il rientro a scuola al 16 settembre, essendo il piazzale dei bus scolastici adibito in set per la produzione cinematografica e dato anche l'elevato numeri di turisti ancora presenti sul luogo.