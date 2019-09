Il Cilento non smette mai di stupire: fenicotteri in spiaggia Gli avvistamenti a Policastro Bussentino e Marina di Camerota

Il Cilento con le sue bellezze non smette mai di stupire. Sono stati avvistati nelle ultime ore sui litorali dei fenicotteri aggirarsi indisturbati tra i bagnanti increduli. Gli uccelli migratori sono apparsi sulle rive a Policastro Bussentino e Marina di Camerota.

Uno spettacolo della natura inconsueto per questi luoghi. Si tratta di due esemplari giovani in fase di errantismo. Come spiega l'animalista Nicola Campomorto “si fermano per rifocillarsi, non vanno disturbati.

Ripartono poche ore dopo, a meno che non siano in evidente stato di difficoltà non provate a recuperarli anche perché vanno presi con specifiche procedure e posizioni al fine di non provocare danni alle zampe e al collo”.