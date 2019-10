Fiume Sarno, ministro Costa: è iniziata la bonifica Portati via già 11mila kg di rifiuti

“Sono iniziati i lavori per il risanamento del fiume Sarno, un fiume di cui in alcuni tratti neanche si vede l'acqua”. Così il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha annunciato gli interventi sul corso d'acqua che attraversa diversi comuni campani, ormai tristemente noto per le problematiche ambientali.

“Il Sarno è uno dei fiumi più inquinati d'Europa e sta aspettando la bonifica da oltre 20 anni – ha aggiunto Costa - Alcuni mesi fa ho promesso che avremmo lavorato insieme, con i sindaci, la regione, le comunità locali, i parlamentari di zona... abbiamo realizzato un Master Plan con interventi a breve, medio e lungo termine per portare finalmente questo fiume fuori dalla criticità. Gli abitanti del bacino sono esausti, e lo capisco”. Negli anni le proteste dei residenti delle zone inquinate dal Sarno non si sono infatti mai fermate.

“Stiamo rimuovendo – precisa il ministro - rifiuti e plastiche accumulate che ostruiscono il passaggio dell’acqua. Sono stati consegnati ai centri di smaltimento già 11.000 kg di rifiuti e sta per partire il secondo carico di simili dimensioni”. Per Costa questo è solo il primo passaggio che si concluderà nei prossimi giorni, poi andrà interrotta la contaminazione nei corsi d’acqua. A breve sarà attivo un censimento e un monitoraggio costante degli scarichi, con il supporto delle Forze dell’Ordine, provvedendo a fermare gli illeciti delle aziende e dei privati che scaricano illegalmente sostanze non consentite nel Sarno. Ci vorrà del tempo – precisa Costa - ma abbiamo iniziato. E non ci fermeremo.