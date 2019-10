Salerno Pulita, la Fiadel al Comune: "Confronto su contratto" “Va sollecitata anche la Regione Campania”

Contratto e futuro occupazionale dei lavoratori, la Fiadel chiede un incontro al Comune per discutere la situazione di Salerno Pulita. Al centro della lettera, indirizzata a sindaco e assessore all’Ambiente, la necessità di confrontarsi su tre punti in particolare: rinnovo del contratto di committenza all’azienda, prospettive occupazionali e piano di utilizzo del personale. Il sindacato auspica quanto prima la convocazione di un tavolo con gli Rsu e i vertici dell’Ente comunale, nonché il coinvolgimento della Regione Campania. «La sicurezza nei posti di lavoro è fondamentale – sottolinea il segretario Fiadel, Angelo Rispoli – Se esistono problemi, non vanno risolti con clamore mediatico e messaggi che preannunciano ritorsioni. Bisogna invece entrare nel merito, avere un confronto, e in questo la Regione Campania, sull’effetto della legge delega, deve essere sollecitata dal Comune di Salerno».