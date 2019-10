C'è la "Strasalerno", furia di De Luca: disagi insopportabili Il governatore: "L'amministrazione sia equilibrata e razionale, Manca coordinamento con i vigili"

Un appuntamento fisso, che però non manca di portarsi dietro anche delle polemiche. Che stavolta arrivano direttamente da Vincenzo De Luca. Domenica 20 ottobre in città torna la "Strasalerno", e praticamente tutto il centro sarà off limits per via dei divieti di circolazione e consentire il regolare svolgimento della manifestazione. Ma per il governatore è arrivato il momento di apportare delle modifiche.

Perché è vero che si parla di "un importante evento che valorizza lo sport a livello agonistico e amatoriale", ma allo stesso tempo per De Luca "occorre riflettere sul disagio enorme che si sta creando per i cittadini a causa delle ripetute chiusure al traffico dovute a eventi di varia natura. È opportuno ragionare con attenzione sul percorso della Strasalerno".

La motivazione, per il presidente della Campania, è evidente: "Vi sono aree, anche nella zona orientale e collinare, che consentono lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni, senza tuttavia scaricare i disagi, a volte insopportabili, su tutta la città. Ricordo che va considerata anche la pubblica incolumità".

Ma De Luca non manca di riservare una stoccata all'indirizzo del governo della sua città: "Invito l'amministrazione comunale a uno sforzo di equilibrio a razionalità nell'organizzazione di questi eventi. Vi è l'assoluta necessità, quando si programmano queste iniziative, di concordare con il comando della polizia municipale dispositivi e autorizzazioni, cosa che finora non è accaduta", la stilettata del governatore.