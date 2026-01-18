Tragedia nel Salernitano: si ustiona in casa, perde la vita donna 88enne Il suo cuore ha smesso di battere al "Cardarelli" di Napoli

Non ce l'ha fatta la donna di 88 anni che, nella giornata di sabato, era rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione di Acciaroli, nel comune di Pollica. L'anziana, soccorsa dai sanitari del 118, era stata trasportata in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma le gravi lesioni riportate nell'incidente domestico ne hanno provocato la morte. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'anziana si è ustionata mentre stava cucinando. Probabile che a prendere fuoco sia stata la maglia che indossava, provocandole ustioni su più parti del corpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'abitazione.