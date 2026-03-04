Dj, allenatore e...cuoco: derby ai fornelli in tv per Cosmi in "Celebrity Chef" Il tecnico granata protagonista del format tv in onda su Tv8. A vincere è la figlia Giorgia

Dj, allenatore ma anche cuoco. Le mille vite di Serse Cosmi continuano a far notizia. Dopo il ritorno in panchina, con la scelta di accettare la Salernitana in serie C, il tecnico è stato protagonista di una puntata registrata negli scorsi mesi di Celebrity Chef, trasmissione in onda questa sera su Tv8 con protagonista Alessandro Borghese, noto chef che apre le porte del suo ristorante a due personaggi celebri per una sfida ai fornelli. Per il buon Serse un duello in famiglia contro la figlia Giorgia. Padre e figlia si sono sfidati tra i fornelli proponendo ai giudici un menù con piatti tipici umbri: antipasti, pasta alla norcina e altre specialità. Il finale per Serse però è stato amaro. A trionfare è stata Giorgia Cosmi, con la figlia del tecnico che ha convinto i giudici e strappato il suo personale derby. Per Cosmi un sorriso in attesa della sfida molto più rovente con la sua Salernitana sul campo della Casertana in programma domani al Pinto.