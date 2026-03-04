Lavori allo stadio Arechi, Celano: «Regione al lavoro per trovare i fondi» Il caso sollevato dal consigliere regionale di Forza Italia

Dopo le rassicurazioni fornite nel corso della sua visita a Salerno, Roberto Fico è tornato a parlare dei lavori allo stadio Arechi. Sollecitato dal consigliere regionale Roberto Celano, il presidente della Regione Campania ha garantito che si è al lavoro per reperire le risorse necessarie a finanziare il progetto.

In un post pubblicato sui social, l’esponente di Forza Italia ha fatto il punto della situazione. «Ho chiesto al presidente Fico delucidazioni sullo stadio Arechi per cui il 23 gennaio ho presentato interrogazione. Fico ha chiarito che l'Amministrazione regionale precedente ha stanziato fondi (Fesr) ritenuti inutilizzabili per la grande impiantistica sportiva dall'Europa avviando, tra l'altro, inopinatamente i lavori (Curva nord) e sottoscrivendo contratti privatistici con il rischio di innescare contenziosi milionari», ha spiegato Celano.

«Il presidente ha anche asserito che il fascicolo Arechi è nelle sue mani e che, anche se il tutto è ancora in fase di ricognizione, probabilmente la nuova Amministrazione riuscirà a recuperare le risorse necessarie dai fondi di coesione. Ho evidenziato al presidente di come la cosa stia a cuore alla città, allo stato priva di qualsivoglia struttura sportiva», ha concluso Celano.